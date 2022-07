Si è tenuto presso il Chiostro dei Teatini a Lecce, nel trentennale della Strage di Capaci e via D’Amelio, l’evento/concerto “Sarai bellissima”, promosso dall’associazione “Sanità che cambia – G. Metrangolo” e sostenuto dalla Regione Puglia. Il programma della serata ha visto la presentazione del disco “Sarai bellissima” di Imperfetto prossimo (parole e testi di Gianfranco Villanova con la collaborazione di L. Russo, D. Spagnolo, D. Congedo, G. Pica, F. Falcone, M. Palumbo, E. Romano e letture di E. Morciano e P. Martena). L’album per il trentennale dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, con le prefazioni di Tilde Montinari (sorella di Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone), Antonio Vullo (sopravvissuto alla strage di via D’Amelio, agente di scorta di Paolo Borsellino), Giuseppe Costanza (sopravvissuto alla strage di Capaci, autista di Giovanni Falcone) e Giuseppe Cesaro, è l’impegno sociale che il dottore Gianfranco Villanova ha inteso mettere a disposizione della ricerca della verità “di questa resistenza, di quest’opera di memoria che potrebbe aiutare a rafforzare un sentire condiviso ed essere un ulteriore sasso nello stagno, sapendo che, sasso dopo sasso, lo stagno può diventare solido terreno su cui costruire”.