Le sfide dell’inclusione e l’impatto dei mutamenti sociali e politici sul mercato del lavoro sono stati i temi del nuovo seminario, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università del Salento, svoltosi presso “Studium 2000” per scandagliare a fondo un problema di scottante attualità. Il mondo del lavoro come luogo in cui le barriere all’inclusione possono costruire opportunità e creare disparità. Istituzioni, capitalismo e precarietà del lavoro. Il precariato di genere sono stati alcuni tra i tanti temi trattati. Un team di esperti ha acceso un faro sui recenti cambiamenti nel mondo del lavoro e ha avanzato proposte per affrontare le nuove sfide dell’inclusione, non solo attraverso politiche e leggi antidiscriminatorie, ma anche attraverso nuove culture aziendali inclusive che sappiano valorizzare la diversità e promuovere l’equità e salvaguardare i diritti acquisiti e sanciti dalla Costituzione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author