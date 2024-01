Lecce, lavori in città: ancora cantieri

Lecce – Una città che deve fare i conti con i tanti cantieri ancora aperti e che a volte vanno oltre la data di consegna dei lavori. Una situazione che inevitabilmente porta con se disagi ai cittadini che siano essi residenti o commercianti. A questo si aggiunge l’interpellanza urgente presentata dal capogruppo del PD di Palazzo Carafa Antonio Rotundo che pone sotto la lente d’ingrandimento l’incrocio tra via Lupiae e via Bari che rappresenta uno snodo particolarmente complesso che richiederebbe la creazione di una rotatoria per rendere così la viabilità più scorrevole.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp