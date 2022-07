Dopo il coordinamento cittadino di Lecce, Italexit ha eletto il nuovo direttivo provinciale. Coordinatrice è Tiziana Pastore, avvocato, già candidata alle ultime amministrative con la lista di Adriana Poli Bortone con la quale ha ottenuto circa 400 preferenze. Vice coordinatori sono Carlo Petrelli, con delega al Nord Salento e Alessio Parata per il Sud Salento. Responsabile organizzativo è Tiberio Cannoletta, tesoriere Igor Napolitano, portavoce Massimo Barbano, responsabile social Alberto Monsellato. “Ringrazio il senatore Gianluigi Paragone e il neocommissario regionale Giorgio Pala per la fiducia accordatami – dice Tiziana Pastore – sono onorata di ricevere l’incarico di coordinatrice provinciale di Lecce. Io mio impegno sarà quello di dare un contributo utile e concreto ai fini della crescita territoriale del partito. Ora ci attende la sfida delle elezioni politiche. certo, il tempo è tiranno, ma noi siamo pronti a portare avanti le istanze dei cittadini delusi da un certo modo di fare politica. Contestualmente, sono stati nominati i direttivi provinciali di tutte e sei le province pugliesi. “Italexit continua a strutturarsi a Lecce e in tutta la Puglia – dice il commissario regionale Giorgio Pala – La nomina dei sei direttivi provinciali costituisce il risultato di un duro lavoro svolto negli ultimi mesi. Italexit è pronta ad affrontare le prossime elezioni politiche e sarà la sorpresa in quanto unico partito di vera opposizione in Italia. A Lecce, in particolare, si costituisce una squadra fatta di nomi importanti e blasonati, pronti a dire la loro anche in occasione delle prossime competizioni amministrative”.