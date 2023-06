Puglia, Assessore Delli Noci: “ Ribaltamento di Lecce. Orgoglioso del lavoro svolto. Sbloccati i fondi”

Lecce- Potrebbe diventare realtà il progetto che prevede il ribaltamento della Stazione e che andrebbe a modificare anche tutta la viabilità attigua alla zona. Lo annuncia l’assessore Alessandro Delli Noci al termine del Consiglio Regionale: “ Il progetto del ribaltamento della stazione di Lecce è un progetto che mi ha visto impegnato già da assessore ai Lavori pubblici del Comune. Si tratta di un’opera strategica che, insieme al piazzale, cambierà il volto della città e i servizi legati alla mobilità integrata ferro e gomma. Per questo, lo sblocco avvenuto grazie ai fondi regionali mi rende particolarmente orgoglioso. L’aumento dei costi non poteva fermare un progetto così importante per la città. Ringrazio i colleghi Maurodinoia e Piemontese e l’Autorità di gestione per un lavoro svolto all’unisono.” conclude.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp