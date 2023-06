Taranto 2026: Melucci a Ferrarese, ‘Il tempo scorre’

Rinaldo Melucci, sindaco Taranto e presidente della Provincia di Taranto, anche in qualità di presidente del comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, previsti nel capoluogo ionico nel 2026, ha scritto al commissario straordinario Massimo Ferrarese manifestando “una forte preoccupazione per il tempo che scorre, nella mancanza di evidenza delle coperture finanziarie stabilite per la grande manifestazione internazionale in parola, che tutti riteniamo ormai essere di grande valore geopolitico per gli interessi ultimi del nostro sistema Paese”.

”Mi desta anche un certo rammarico, in questa fase, registrare Sue diffuse e frettolose comunicazioni, non del tutto armonizzate con i soggetti responsabili della programmazione, poiché dovremmo tutti curare al meglio la reputazione dei Giochi del Mediterraneo in Italia e l’immagine stessa di Taranto e del lavoro compiuto in questi anni – continua Melucci -. Perciò, per il lavoro che ci attende d’ora in avanti, sono a invitarLa quanto prima a una visita ufficiale nella nostra sede legale e amministrativa, a Palazzo di Città di Taranto”.

“Per altro, a partire dalla citata preliminare riunione, tutta la struttura metterà volentieri a sua disposizione il copioso e approfondito materiale documentale riferibile proprio al Masterplan e al correlato piano economico-finanziario provvisorio, come già fatto con estrema trasparenza a favore dell’esecutivo nazionale. Pur consapevoli della sua esigenza di studio, ricognizione ed eventuale revisione, non posso esimermi dal sottolinearLe la qualità di detto impegno, che data la esiguità del tempo residuo per i singoli progetti e l’organizzazione, meriterebbe di essere in gran parte acquisito e valorizzato. Debbo anche rammentarLe, per l’equilibrio dell’azione di ciascuno, che l’unico titolare formale del contratto e dei diritti della manifestazione nei confronti dell’ICMG è, a tutt’oggi, il Comune di Taranto”, conclude Melucci.

