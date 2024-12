Lecce, Giampaolo: “Roma avversaria tosta, sarà una gara molto difficile”

Alla vigilia del match che vedrà sabato sera il Lecce di scena all’Olimpico di Roma, il tecnico dei giallorossi Marco Giampaolo ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Più tempo passa, meglio conosco la squadra. I risultati favorevoli ci stanno aiutando, ci regalano fiducia, ma la strada deve essere quella della continuità. La Roma è un avversario tosto, non mi aspetto altro che una gara difficile. Dobbiamo però farci trovare pronti, Ranieri sa lavorare bene in queste situazioni”.

Non saranno della partita per infortunio Banda, Bonifazi, Pierret, Marchwinski e Gallo. Assente dalla lista dei convocati anche Sansone, influenzato. Dorgu sarà dunque chiamato ad agire come terzino a sinistra, lasciando la fascia alta ad uno tra Rebic e Tete Morente, con Pierotti sul versante opposto. Da escludere, pertanto, l’idea di un possibile cambio di modulo: “Il cambio di assetto è una naturale necessità a gara in corso. I moduli però lasciano il tempo che trovano, conta solo essere competitivi. Se si vuol vincere, servono undici prestazioni collettive importanti. Spiace per Gallo, era in un incredibile stato di forma, è un peccato che si sia fermato. Rebic dall’inizio? Il mio è un mestiere difficile. Penso a lui, così come penso anche ad altri ragazzi. Ci ha dato tanto nelle ultime due partite, è un grande professionista, ma ho altri calciatori che meritano altrettanto. Se un calciatore è generoso può giocare con tutti, chi dà una mano torna sempre utile”.

Al netto delle assenze, è un Lecce che dovrà tirare fuori dal cilindro una mezza impresa se vorrà riscontrare continuità di risultati e trovare punti utili in ottica salvezza: “In questi casi bisogna fare di necessità virtù. Ai ragazzi chiedo di non mollare e di correre per tutti e novanta i minuti di gara. Voglio una squadra furba, attenta e determinata, brava a non lasciarsi travolgere dagli eventi”.

