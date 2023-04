LECCE – Affrontare e trovare soluzioni alle criticità del comparto industriale e programmare azioni da intraprendere per avviare un percorso di confronto con Parti Sociali ed Istituzioni, queste le linee guida del nuovo Coordinamento Industria della UIL che è stato costituito anche a Lecce come in altre province pugliesi su iniziativa della Uil Confederale a livello regionale. Diverse già le problematiche attenzionate, in particolare i tavoli di crisi che riguardano Alba service, Alcar, Minermix, ma anche Sanitaservice.

