BARI – Se il prezzo del grano aumenta, è consequenziale che aumenti anche il costo di pane e pasta. E così dall’euro e 75 centesimi di appena un anno fa, si è arrivati a superare i due euro con un incremento del 25 per cento. Non solo frutta, verdura, carne e derivati: adesso gli aumenti arrivano anche sui prodotti italiani per eccellenza come il riso, o pugliesi, come i taralli, che se nel 2022 costavano all’ingrosso tre euro al chilo, oggi arrivano a cinque con grosse ripercussioni sulle vendite.

