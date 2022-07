“A livello personale è stato un anno complicato, mi sono allenato da solo mattina e pomeriggio senza mai un giorno di riposo – si presenta così Federico Brancolini, nuovo portiere del Lecce (nella foto US Lecce) –. In questi mesi sono arrivate diverse offerte, ma quando mi ha chiamato il direttore Corvino non ho avuto dubbi, ho sorriso a 32 denti. In ritiro il gruppo ha sputato sangue, ma fuori dal campo eravamo e siamo una famiglia. Ho scelto Lecce non solo perché ho una gran voglia di giocare, ma perché ci sono progetto importanti per il futuro. Come portiere devo migliorare tanto: mi sento forte nelle uscite, ma dopo un anno come quello che ho passato devo recuperare il terreno perduto. In ogni caso, non mi pongo dei limiti. La Fiorentina? Il 29 luglio 2020 ho avuto l’opportunità di esordire in A, poi ci sono state incomprensioni con la società: Firenze è il passato, penso solo al Lecce”.