LECCE – Di lui non si avevano più notizie da dieci giorni. Un avvocato di 44 anni, originario di Brindisi ma residente a Lecce, è stato trovato morto nel suo appartamento dagli agenti di polizia. L’uomo era cardiopatico, potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, che non gli ha lasciati scampo. L’appartamento è stato trovato in evidente disordine e con tracce di sangue. Sul posto è giunta anche la scientifica. La salma dell’avvocato è stata condotta presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria.