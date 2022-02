LECCE – In più occasioni avrebbe aggredito e minacciato di morte suo padre e le sue due sorelle, pretendendo continuamente denaro. Per questo un 47enne pluripregiudicato è stato arrestato dalla Polizia a Lecce con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I poliziotti sono intervenuti nella villa dove l’uomo, scarcerato lo scorso anno, era andato a vivere ospitato dal padre e dalle altre altre due figlie. L’uomo, però, ha continuano a pretendere soldi ed ad aggredire i suoi famigliari. L’arresto è scattato dopo l’ennesima lite scaturita quando il padre, ormai esasperato, ha intimato al figlio di trovare un altro posto dove vivere.