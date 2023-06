Latiano, pellegrinaggio a Pompei della Fondazione Opera Bartolo Longo

A 150 anni dall’arrivo del Beato Bartolo Longo a Pompei, la Fondazione “Opera Beato Bartolo” di Latiano insieme alla parrocchia Santa Maria Goretti di contrada Bax a Francavilla Fontana e all’associazione “Volontari, amici e sostenitori dell’Opera”, partecipa al pellegrinaggio diocesano. L’arrivo a Pompei della delegazione della Fondazione è fissato per la mattinata di martedì 20 giugno prossimo. Per l’occasione è stato stilato un apposito programma per partecipare al pellegrinaggio (segreteria Fondazione 0831/843632). ll 26 Ottobre 2020 a Latiano hanno fatto tappa le spoglie mortali del Beato, nella ricorrenza del 40esimo anniversario della Beatificazione di Bartolo Longo. L’Opera Beato Bartolo Longo è presente nel territorio pugliese da oltre 40 anni. E’ stata promossa e costituita, nel 1980, dal sacerdote don Franco Galiano, attuale presidente, con il sostegno del compianto monsignor Armando Franco, vescovo di Oria e reca, nella sua mission, “la traduzione evangelica, e conciliare, dell’ascolto della parola e della fede nel Cristo, morto e risorto, nella pastorale della carità e della solidarietà a favore degli ultimi, attraverso la lettura attenta dei segni dei tempi e il travaglio dell’incarnazione nella storia”. Sul territorio brindisino e latianese nello specifico è presente con un centro riabilitativo per l’assistenza psichiatrica con annesse case famiglie, con attività educative per i minori, centri di ascolto e con un consultorio.

