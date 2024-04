La sfida dell’innovazione per le imprese pugliesi continua dalla Camera di Commercio di Lecce con il tour di Cofidi e Cna per far conoscere i nuovi strumenti di incentivazione Pr FESR-Fse 2021-2027 della Regione Puglia per un mercato in continua evoluzione. Dopo il successo delle prime due tappe di Bari e di Taranto, è stato acceso un faro anche nel capoluogo salentino con un convegno sui temi più significativi relativi all’accesso al credito delle PMI: dalla garanzia sui finanziamenti bancari al credito diretto erogato da Cofid.it con il supporto dei nuovi strumenti di ingegneria finanziaria della Regione Puglia

