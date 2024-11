La Polizia di Stato presenta il calendario 2025

Roma – In bianco e nero. 12 tavole che raccontano le attività operative, della Polizia di Stato ma anche momenti più intimi, scambi di sguardi e le interazioni con i cittadini, che rafforzano il legame della Polizia con la comunità. Un parter speciale ha accompagnato la presentazione del calendario 2025: Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani e numerosi volti noti del piccolo schermo. Suggestiva la proposta di matrimonio avvenuta in sala tra due colleghi. Il progetto fotografico porta la firma di Eolo Perfido, maestro della street photography.

L’intero ricavato sarà devoluto a scopo benefico per sostenere il Piano Marco Valerio, progetto che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie, ma anche l’iniziativa “School in a Box” del Comitato Italiano per l’UNICEF finalizzato a garantire il diritto all’istruzione

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author