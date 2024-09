Italia Viva Puglia: dimissioni di quattro esponenti in contrasto con Renzi

Marilù Barnaba, Matteo Viggiani, Antonio Clemente Cavallo e Angela Lasorsa, quattro esponenti di spicco di Italia Viva Puglia, hanno annunciato le loro dimissioni dal partito e dalle rispettive cariche in segno di protesta contro il nuovo percorso politico tracciato dal leader Matteo Renzi.

Definiscono “sbagliato sia nel metodo che nel merito” l’avvicinamento alla giunta guidata dal governatore Emiliano, temendo che ciò comporti “chiedere scusa in ginocchio”. I dimissionari sostengono che “non si torna al campo largo con il cappello in mano, chiedendo perdono per un passato di cui essere orgogliosi”.

