Intreccio di mercato per Dorgu: il Lecce attende Napoli e Manchester United

In casa Lecce tiene banco la questione Dorgu. L’intreccio di mercato è con Napoli e Manchester United. I partenopei vorrebbero acquistarne subito il cartellino, lasciandolo però in Salento in prestito fino a fine campionato, così da ottenere anche uno “sconto” sul prezzo finale. Un’opzione, questa, che non dispiace a Pantaleo Corvino, il quale difficilmente però rinuncerebbe ad un’offerta di 40 milioni, nel caso in cui dovesse arrivare dai britannici per avere subito in Premier League il danese classe 2004. Gli uomini mercato dei Red Devils sono in Italia per discutere proprio con il Napoli dell’affare Garnacho, in un certo qual modo legato da ambo i lati all’operazione Dorgu. Corvino è dunque atteso in queste ore a Milano, per capire quanto e come cambiare le strategie di mercato del suo Lecce. Un mercato, quello dei salentini, per ora dunque congelato.

Nei giorni scorsi è anche rimbalzata sulla scrivania di svariate redazioni nazionali la clamorosa indiscrezione Marcelo, ex leggenda del Real Madrid di recente svincolatosi dal Fluminense. L’entourage del terzino brasiliano 36enne avrebbe proposto lo stesso Marcelo proprio al Lecce, tanta è la volontà dell’ex Real di chiudere la propria carriera con un’esperienza in Italia. Una trattativa che per ora non è entrata nel vivo, ma le vie del calciomercato, si sa, sono infinite.

Intanto la squadra ha riposato oggi dopo la sessione di allenamento di ieri mattina, di rientro da Cagliari. Fissata per domani una doppia seduta di avvicinamento alla sfida interna con l’Inter, in programma per domenica pomeriggio ore 18.

