Intesa ASL-Comune per i parcheggi del ‘Perrino’, saranno dei cittadini

Presso il comando dei vigili del fuoco di Brindisi il primo confronto tra la Asl e il Comune per cercare un’intesa per la gestione dei parcheggi (quello interno e quello esterno) dell’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi da sempre al centro di polemiche e disagi. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’associazione ‘l’isola che non c’è’.

