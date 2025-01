Incidente sulla A30: muore una donna, ferito il figlio. Entrambi lucani

E’ di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente che si è verificato nella serata di ieri, domenica 26 gennaio 2025, sull’autostrada A30, al chilometro 38, nei pressi di Sarno nel salernitano. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due lucani, un parroco di 59 anni e la madre di 80 anni, entrambi di Ferrandina nel materano ma residenti in provincia di Arezzo. Dopo il ricovero in ospedale, non ce l’ha fatta Angela Parziale che è deceduta in nottata, mentre sono in miglioramento le condizioni dell’uomo, padre Emanuele Di Mare. Alla guida dell’auto il religioso, che avrebbe urtato la segnaletica stradale andando a finire fuori strada. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Sarno e dei sanitari. Per entrambi si è reso necessario un delicato e difficile intervento dei caschi rossi, che li hanno dovuti estrarre dalle lamiere. Padre Emanuele è parroco della Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino, persona molto apprezzata e conosciuta.

