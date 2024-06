Incidente stradale a Canosa di Puglia: feriti due finanzieri

Alle porte di Canosa di Puglia, nel nord Barese, un incidente stradale ha coinvolto un’auto di servizio della Guardia di Finanza, ferendo due agenti. È accaduto nella mattinata di domenica 9 giugno.

Secondo le prime informazioni, il veicolo faceva parte di un convoglio diretto probabilmente nel Brindisino in preparazione del prossimo G7.

L’incidente è avvenuto all’altezza del passaggio a livello di via Cerignola, dove il finanziere alla guida ha perso il controllo del mezzo. L’impatto ha causato ferite sia a lui che al collega a bordo. I due sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118, della Misericordia e dell’Oer-operatori emergenza radio, e trasportati all’ospedale Bonomo di Andria per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Canosa per i rilievi e la gestione del traffico.

