Incendio al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari

BARI – Sarebbe partito da una cabina elettrica del pronto soccorso del Policlinico di Bari, nel piano interrato, l’incendio divampato questa sera intorno alle 20,30 e che ha fatto evacuare l’intero piano di Emergenza Urgenza.

Cinque le squadre dei vigili del fuoco sul posto che stanno coordinando le indagini per capire quale possa essere l’origine del rogo. Solo fumo al momento che però impedisce l’ingresso degli specialisti per capire le cause dell’incendio.

Al momento è in corso l’evacuazione di l’ultima ventina di pazienti sulle barelle, i più gravi. L’autonomia dei loro macchinari è di sola un’ora.

(Notizia in aggiornamento)

