In Puglia la terza edizione del MotoSurf World Championship

Dal 6 all’8 settembre, la Marina di Rodi Garganico ospiterà la terza edizione del MotoSurf World Championship (MSWC). L’evento, che rappresenta una delle tappe italiane del campionato mondiale di MotoSurf, è stato presentato oggi in Regione Puglia dal presidente dell’associazione Surf Boom, Cristian Stefania, e dal vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

Stefania ha evidenziato la crescente popolarità della disciplina, sottolineando la partecipazione di una squadra italiana composta da dieci piloti e l’impegno per formare una squadra femminile in futuro. Piemontese ha descritto l’evento come un’opportunità di marketing territoriale, con 150 piloti provenienti da tutto il mondo, che contribuirà a far conoscere le bellezze della Puglia.

Il CEO del MSWC, Martin Jancalek, ha infine sottolineato l’importanza della tappa di Rodi Garganico, che insieme alle altre cinque tappe, permetterà agli atleti di qualificarsi per i Giochi Mondiali 2025.

