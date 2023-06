In fiamme tre mezzi per raccolta rifiuti nel foggiano

Tre mezzi della ditta Sud Servizi Generali, che si occupa della raccolta di rifiuti per conto del comune di Cagnano Varano, nel foggiano, sono stati distrutti da un incendio divampato nel corso della notte. Due costipatori utilizzati per la raccolta emun furgoncino erano parcheggiati all’interno della struttura, in contrada Pozzo Nuovo alla periferia del comune garganico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da una telefonata al 112. Non sono stati ritrovati segni evidenti di dolosità, ma chi indaga propende per la natura dolosa delle fiamme. Non ci sono telecamere di videosorveglianza. Indagini sono in corso per inquadrare il movente e risalire agli autori

