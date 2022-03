Lecce,M’illumino di meno: si spegne la piazza e il Sedile

Lecce- Domani 11 marzo, è in programma M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. Il Comune di Lecce aderisce spegnendo dalle 20 alle 20.30 i pastorali di Piazza Sant’Oronzo e i fari che illuminano il Sedile. Sempre nell’ambito della stessa iniziativa, il movimento LeccePedala promuove il Cicloaperitivo con biciclettata che parte dalle Mura Urbiche alle 18.30 (ritrovo alle 18) e proseguirà lungo strade e piste ciclabili della città per un percorso di circa 6 km fino a raggiungere via Monteroni, dove è previsto l’aperitivo.