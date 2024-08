Il Sava ripescato in Promozione: arrivano rinforzi importanti

Il Sava Calcio è stato ripescato in Promozione insieme alla Real Putignano e alla Virtus Bisceglie.

La società savese ha avviato subito il mercato con acquisti significativi e importanti riconferme. Tra i nuovi arrivati spicca il portiere Antonio Laghezza, inseguito da diversi club di Serie D. Laghezza, con un passato in Lega Pro e Serie D, e l’anno scorso in forza al Brilla Campi in Eccellenza, porterà sicurezza alla porta biancorossa per la prossima stagione.

Altro rinforzo di rilievo è il veterano Giovanni Malagnino, centrocampista con esperienza in Serie C con il Taranto e con numerosi campionati di Eccellenza e Promozione alle spalle. Malagnino, che l’anno scorso ha segnato 9 reti con la maglia della Don Bosco Manduria.

In attacco arriva Nanni Riezzo, classe 1994, proveniente dalla Don Bosco Manduria dove lo scorso anno ha realizzato 10 gol.

Rilevanti anche le conferme in casa biancorossa: il capitano Francesco Gallù continuerà a portare la sua esperienza al servizio della squadra, mentre Pietro Lomartire, giocatore duttile e instancabile, è stato nuovamente confermato.

Infine la società annuncia il rinnovo di Mirko Distante, cresciuto nella cantera biancorossa, la cui presenza sarà fondamentale per la prima squadra e la formazione Juniores.

