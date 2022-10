Il presidente Ghirelli sul nuovo format della serie C: “Diamo valore ai territori”

Il nuovo format del campionato dis erie C, potrebbe essere introdotto già dalla prossima stagione. Lo conferma, ai microfoni di Antenna Sud, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in tribuna al “Viviani” di Potenza per seguire il derby tra i padroni di casa e la Virtus Francavilla. L’idea è quella di dividere in sei gironi da dieci squadre l’uno, secondo criteri di vicinanza territoriale. Al termine della stagione regolare, le prime cinque di ogni girone accedono alla poule promozione (tre gruppi da dieci squadre l’uno) e le ultime cinque disputano la poule retrocessione (altri tre gironi da dieci squadre l’uno). Le prime tre di ciascun girone della poule promozione e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C andranno poi alla fase finale dei playoff. Dalla quarta alla decima, al contrario, disputeranno la prima fase dei playoff. Alla fine della poule retrocessione, invece, la prima e la seconda classificata di ognuno dei tre gironi passeranno alla prima fase dei playoff, mentre per le squadre dalla sesta alla nona andranno in scena i playout. Le tre ultime classificate (decimo posto) saranno retrocesse direttamente in Serie D. In pratica non ci saranno più promozioni dirette in serie B, mentre resteranno 27 le squadre impegnate nei play off per quattro posti per salire nella cadetteria.