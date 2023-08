Il Lecce Primavera vince in rimonta 3-1 l’amichevole con il Fasano

Termina 3-1 in favore dei salentini l’amichevole fra Fasano e Lecce giocatasi al “Curlo”. Al 24’ Sangiorgio ci prova con il mancino, Lazar para. La stessa scena si replica alla mezz’ora, con l’estremo difensore biancazzurro e l’esterno offensivo dei salentini ancora protagonisti. Tre minuti più tardi arriva il primo squillo del Fasano: calcia Idoyaga, Leone para in due tempi. Al minuto 36 ci prova Ganci, ma spara alto. Al 43’ Aprile sfiora in vantaggio, di testa, colpendo il palo. Si va negli spogliatoi a reti bianche, i quattro gol arriveranno tutti nella ripresa. Al 5’ i padroni di casa aprono le marcature con Idoyaga, che sfrutta un lancio dalle retrovie, approfitta della mancata uscita del portiere avversario ed inzucca alle sue spalle il gol dell’1-0. Il Lecce la pareggia al 9’ con Daka, cui rete viene però annullata per presunta posizione di fuorigioco. Dieci minuti dopo ci pensa l’irlandese McJannet a pareggiare la contesa con un violento destro che trafigge i guantoni di Illuzzi. Al 23’ Pascalus completa la rimonta, di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al minuto 39 arriva anche il punto esclamativo sulla vittoria dei salentini: Agrimi sguscia via sull’out di destra e con il piatto incrocia alla perfezione alle spalle del portiere avversario. Tante, ma inutili, le proteste di Ficara che chiedeva un fallo. Altro gol annullato al Lecce nel secondo dei tre minuti di recupero finali, questo per carica su Illuzzi. Un buon test per entrambe le squadre, che ha visto i campioni d’Italia Primavera in carica avere la meglio sulla squadra della Città della Selva.

