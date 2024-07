Il calciomercato di Serie D entra nella propria fase “di fino”

Non è stata una settimana particolarmente movimentata in Serie D, con le rose che iniziano seriamente a prendere forma, i raduni pre-ritiro che cominciano ad entrare nel vivo e gli ultimi slot a disposizione di ogni squadra che stanno per riempirsi. Stiamo entrando nell’ultimo mese di trattative, quello in cui si lavora più sul dettaglio che sulla quantità, ma nel frattempo c’è chi vanta già una base di notevole importanza. Il Casarano ha ufficializzato quello che per il momento non si può non considerare il colpo dell’estate: Giancarlo Malcore. Un innesto che ha fatto passare mediaticamente in secondo piano gli arrivi di Alloj e Teijo, le conferme di Legittimo e Cerutti ed il ritorno di Logoluso. I rossazzurri ora sono quasi al completo, così come quasi al completo è anche la Virtus Francavilla, reduce dal colpo Sosa. Proprio l’uomo che ha contribuito alla retrocesione dei biancazzurri ai playout di C pochi mesi fa, è stato identificato come il fantasista ideale per provare a riportare gli imperiali fra i professionisti. Adesso manca solo qualche tassello. Il Nardò ha intanto accolto Maletic, Orlando e Vrdoljak, confermando inoltre due tasselli chiave della passata stagione: D’Anna e Addae. Sta continuando a prendere forma anche il Fasano, che mentre si prepara a riabbracciare Onraita, ha già accolto nella Città della Selva non solo Baldè e Lombardo, ma anche gli under Ballatore, Penza, Lupoli e Mauriello. Si muove con calma, ma con le idee ben chiare il Brindisi, che nel corso di questa settimana ha ufficializzato Marcheggiani. Iniziano a muoversi anche Ugento e Gravina. I gialloblù hanno confermato Chiaradia, Schulz, Fustar, Stauciuc e soprattutto Santoro. I salentini hanno invece accolto Linares, Di Donato e Pastafiglia. L’ultimo innesto della Fidelis Andria, in ordine temporale, risponde invece al nome di Augustin Marsico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author