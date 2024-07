Il calcio pugliese piange la scomparsa di Gianfranco Maggio

Il mondo del calcio pugliese piange la scomparsa di Gianfranco Maggio, nato a Squinzano nel 1956. Maggio ha avuto una brillante carriera come portiere con Sorrento, Casarano, Matino e Squinzano, e successivamente ha lavorato come preparatore dei portieri per numerosi club pugliesi, tra cui Casarano, Martina, Brindisi, Toma Maglie, Nardò e Taranto.

Il Nardò ha espresso il proprio cordoglio sul sito ufficiale, ricordando Maggio con profondo dolore e commozione. “Un uomo che ha lasciato un segno importante nella storia dell’AC Nardò e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo“, si legge nella nota. “Gianfranco è stato un esempio di dedizione e professionalità, sia come portiere nella stagione 1985-1986, sia come preparatore dei portieri nel 2021-2022.“

Anche la Polisportiva Virtus Matino lo ha ricordato con affetto: “Nel pomeriggio di oggi è venuto a mancare Mister Gianfranco Maggio, portiere del Matino degli anni del Presidente Rocco Costantino. Uomo dalle grandi virtù umane e professionali, lasciando a Matino un bellissimo ricordo. Tutta la Polisportiva Virtus Matino si unisce al dolore dei suoi famigliari.”

La Toma Maglie ha voluto esprimere il proprio dolore: “La A. Toma Maglie piange la scomparsa di Mister Gianfranco Maggio, vero professionista e grande persona che nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri. La Società si unisce al dolore dei suoi cari, in particolare alla moglie Maria Antonietta e ai figli Antonio e Salvatore, ai quali porge le più sentite condoglianze.“

Il Casarano, tramite il presidente Antonio Filograna e tutta la dirigenza, ha dichiarato: “Affranti, piangiamo l’improvvisa scomparsa di Gianfranco Maggio, indimenticato portiere degli anni d’oro dell’epopea rossoazzurra.”

Il calcio pugliese perde così un grande professionista e un uomo di notevole valore umano, il cui ricordo rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author