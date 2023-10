Il Brindisi domina, sbaglia anche un rigore e deve accontentarsi del pari

Il Brindisi spreca tanto e deve accontentarsi del pareggio nel giorno dell’esordio nel ‘Franco Fanuzzi’. Ospiti in vantaggio a metà della ripresa con Candellone su un calcio di rigore contestato dal Brindisi. La Juve Stabiabresta in dieci per l’espulsione di Romeo. Nella ripresa è solo Brindisi. I biancazzurri prima pareggiano con Valenti, poi falliscono una serie di gol da ottima posizione. A quindici dal termine anche il Brindisi resta in 10 per un’ingenuità di Galano che reagisce malissimo ad un fallo di un avversario. Il Brindisi continua a premere e nel finale fallisce un calcio di rigore con Ganz. Finisce 1-1.

