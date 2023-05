LECCE – È tutto pronto per il 55° Rally del Salento, organizzato dall’Automobile Club Lecce due giornate di sfide in programma il 26 e 27 maggio con partenza e arrivo, dopo quasi 500 km, a Piazza Mazzini a Lecce, con 9 prove speciali lungo il percorso tra cui quella al Circuito Internazionale Karting Pista Salentina.

Alle gara, inoltre, si affiancheranno le vetture storiche che concorreranno per il 5°Rally Storico del Salento che partirà in coda alla gara moderna. In contemporanea al Villaggio Rally allestito in piazza Mazzina ospiterà esposizioni del settore automotive, un area food Salento e sapori, spettacoli e tanto altro.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp