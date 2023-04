LECCE – Un momento d’incontro spirituale per rafforzare la loro fede cristiana e migliorare le virtù cavalleresche, con questo intento I Templari Cattolici d’Italia, che contano oltre centocinquanta sedi in tutta la penisola, si sono ritrovati a Lecce presso la parrocchia di San Massimiliano Kolbe, dove per l’occasione sono state anche esposte alcune reliquie di San Bernardo di Chiaravalle, San Pio, Sant’Ignazio di Loyola, San Massimiliano Kolbe e San Pio IX.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

