Molfetta, guardia giurata salva un ragazzo in mare

MOLFETTA – Era in acqua a cento metri circa dalla costa me le sue urla hanno messo in allarme una guardia giurata che è prontamente intervenuta chiamando i soccorsi che hanno portato in salvo il ragazzo. È accaduto ieri sera, sul lungomare di Molfetta, nel nord Barese.

Il giovane ventenne era nelle acque antistanti il lungomare in evidente difficoltà. Le sue urla hanno messo in allarme il vigilante della Sicurtransport di Bari, nella cittadina per motivi di lavoro. L’uomo ha sentito immediatamente le urla del ragazzo e prontamente ha contattato carabinieri e Capitaneria di Porto che ha portato sul posto una vedetta della Guardia Costiera. Il 20enne, soccorso, è stato portato al pronto soccorso per accertamenti visto lo stato di ipotermia in cui versava.

