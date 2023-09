Grottaglie: perde controllo dell’auto e precipita, ferito

Incredibile incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel pomeriggio di martedì 19 settembre alle porte di Grottaglie (Taranto). Alla guida della sua auto, un uomo ha perso i sensi, probabilmente a causa di un malore, mentre usciva dal parcheggio del supermercato Sisa. Senza controllo, la vettura ha sfondato la ringhiera precipitando letteralmente sulla strada sottostante. Per fortuna, l’auto ha arrestato la sua corsa sul marciapiede e non ha invaso la sede stradale dove erano in transito altri mezzi. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 ed è stato trasportato in ospedale, ma sulle sue condizioni non ci sono ancora notizie certe. La figlia, che viaggiava al suo fianco, è rimasta lievemente ferita.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp