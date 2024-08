Grottaglie introduce norme più rigide per i proprietari di cani

Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie, ha firmato una nuova ordinanza che inasprisce le regole per i proprietari di animali domestici. La crescente presenza di cani nel territorio comunale e le numerose segnalazioni di mancato rispetto delle norme igieniche hanno spinto l’amministrazione a intervenire con un provvedimento più rigoroso rispetto a quello del 2018.

L’ordinanza introduce nuove regole più stringenti per la convivenza con i cani. L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza e l’igiene pubblica, tutelando al contempo il benessere degli animali. D’ora in poi, i proprietari di cani dovranno prestare particolare attenzione a dove e come portano a spasso i loro amici a quattro zampe.

Il guinzaglio resta sempre obbligatorio. Questo significa che i cani dovranno essere sempre condotti al guinzaglio, anche nelle aree verdi, evitando così che possano vagare liberamente e creare situazioni potenzialmente pericolose. Inoltre, in alcune circostanze particolari, come in prossimità di scuole o in presenza di altre persone, potrebbe essere richiesta anche la museruola.

Un altro punto fondamentale riguarda la pulizia delle deiezioni canine. I proprietari sono tenuti a raccogliere immediatamente gli escrementi del proprio animale e a depositarli negli appositi contenitori. L’ordinanza prevede inoltre il divieto di consentire ai cani di urinare vicino a portoni d’ingresso, accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, muri perimetrali degli istituti scolastici, elementi di arredo urbano (panchine, lampioni, cestini, ecc.) e qualsiasi edificio pubblico e/o privato. Durante il periodo scolastico, è vietato consentire agli animali di defecare sui marciapiedi intorno agli istituti scolastici, specialmente nelle aree destinate alla circolazione pedonale. Questo provvedimento mira a tutelare l’incolumità, la sicurezza e l’igiene degli studenti e del personale scolastico, Inoltre, per il benessere di tutti, si raccomanda di evitare il transito con cani al seguito davanti agli istituti scolastici negli orari di ingresso e uscita degli studenti.

Le aree vietate ai cani si sono ampliate. D’ora in poi, sarà proibito far sgambettare i nostri amici a quattro zampe in zone come aiuole e aree giochi destinate ai bambini. Gesti semplici, ma essenziali per mantenere la città pulita.

Inoltre, il Sindaco ha voluto ribadire l’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina. Questa misura serve a tenere traccia dei cani presenti sul territorio e a facilitare eventuali interventi in caso di smarrimento o di necessità di identificare l’animale.

“In sostanza, la nuova ordinanza mira a creare un ambiente più pulito e sicuro per tutti, promuovendo al contempo un senso di responsabilità nei confronti degli animali domestici. Essere un buon proprietario di cane significa non solo amare il proprio animale, ma anche rispettare gli altri e l’ambiente circostante”, spiega il sindaco D’Alò in una nota.

