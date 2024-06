Gravina, 45enne travolto dal cancello della parrocchia

GRAVINA IN PUGLIA – Un volontario di una parrocchia, di 45 anni, è morto questa mattina a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, dopo essere stato travolto e schiacciato da un cancello in ferro.

La tragedia si è consumata in un giardino adiacente la chiesa del Santissimo Crocifisso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, il cancello avrebbe ceduto mentre veniva aperto per accedere al giardino dove, probabilmente, l’uomo stava per fare le pulizie . Le indagini sono in corso per verificare tutti i dettagli

