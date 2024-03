Cristo è risorto e le campane suonano a festa per annunciare a tutti una rinascita a nuova vita nello spirito. Abbiamo seguito il triduo pasquale nella cattedrale di Lecce e non poteva mancare l’augurio dell’arcivescovo metropolita, Michele Seccia, che nel tradizionale messaggio inviato agli organi di informazione serba in cuore per quest’anno tanti pensieri augurali a cominciare dalla pace del mondo alla fine della guerra, da un miglioramento delle situazioni economiche delle famiglie al supporto alle persone in disagio che brancolano nel buio per mancanza di lavoro… mettendo in conto di non dimenticare mai l’Essenziale. Ma l’arcivescovo Seccia ha formulato un augurio di Buona Pasqua anche ad Antenna Sud

