Protagonista di Giù la Maschera il sen Roberto Marti. La sua intervista ha appassionato i telespettatori tanto da registrare degli ascolti da record. I suoi ricordi politici, i suoi rapporti con Raffaele Fitto, la sua opinione sull’on. Andrea Caroppo. E poi ancora i suoi amori, la sua famiglia, i rapporti con i suoi figli. Insomma per chi non avesse visto l’intervista in Tv, ecco il link per rivederla. buona Visione