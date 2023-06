Gioia del Colle, incidente in cantina: muoiono padre e figlio

GIOIA DEL COLLE – Il figlio era intento nella pulizia di una cisterna di vino quando, per cause in fase di accertamento, sarebbe caduto all’interno. Il padre sarebbe poi scivolato subito dopo nel tentativo di salvarlo. Dramma a Gioia del Colle, nel Barese, dove un padre e figlio sono morti a seguito di un incidente in una cantina. Il decesso sarebbe avvenuto immediatamente per le esalazioni della cisterna. Immediato l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica della vicenda.

