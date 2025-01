Giochi del Mediterraneo, Melucci: scontro totale con Ferrarese

Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, interviene con toni critici sulla gestione dei XX Giochi del Mediterraneo, puntando il dito contro Massimo Ferrarese, commissario di Governo e presidente del comitato organizzatore. “Data la sua ansia e i suoi poteri – afferma Melucci –, è giusto che da oggi risulti l’unico responsabile di tutti i procedimenti previsti per Taranto 2026”.

Melucci non risparmia osservazioni sulla crisi istituzionale affrontata per l’insediamento del commissario, sottolineando come, dopo il sostegno ricevuto, ci si aspettasse un diverso stile di collaborazione. Tuttavia, il sindaco ribadisce l’impegno comune per garantire la migliore preparazione possibile all’evento e invita Ferrarese ad assumere direttamente la gestione di tutte le opere minori inizialmente affidate alle stazioni appaltanti locali.

In attesa di un incontro operativo, Melucci chiede che vengano liquidate le spese già sostenute dagli enti locali e che siano comunicati i nuovi responsabili dei procedimenti. “Gli auguriamo buon lavoro – conclude il sindaco –, ma faccia il bene di Taranto e lasci perdere la politica”.

