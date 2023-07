TARANTO – La struttura del Commissario straordinario Massimo Ferrarese per i Giochi del Mediterraneo, trova casa.

Sarà la Cittadella delle imprese, sede della Camera di commercio di Taranto, ad ospitare la struttura del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, Massimo Ferrarese. Con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, l’on. Gianfranco Chiarelli, Commissario Straordinario dell’Ente camerale, ha infatti consegnato i locali situati all’interno dell’area della Cittadella e che accoglieranno gli uffici di Ferrarese sino al termine del suo mandato.

«La Camera di commercio di Taranto, componente del Comitato organizzatore della prestigiosa manifestazione internazionale che si svolgerà nel giugno 2026, non ha esitato ad aprire le porte della propria sede al Commissario Ferrarese ed ai suoi collaboratori – ha detto Chiarelli -, nella certezza che questi opererà per il bene di questo territorio e per il miglior successo dei Giochi».

Cogliendo l’occasione della firma del Protocollo, Ferrarese ha potuto anche effettuare un sopralluogo nell’area di Torre D’Ayala, in adiacenza proprio alla Cittadella delle imprese, dove sorgerà una delle più importanti infrastrutture al servizio della ventesima edizione dei Giochi, lo Stadio del Nuoto. Questo è stato, peraltro, uno dei motivi determinanti per la scelta della Cittadella da parte del Commissario Ferrarese che si potrà sin da subito insediare nei luoghi destinati alla sua funzione.

«Mi pare – ha concluso l’on. Chiarelli – di avere in questo modo onorato il superiore interesse di Taranto, delle sue imprese e dei cittadini, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi posti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giugno scorso con l’insediamento del Commissario ai Giochi».

