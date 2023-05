Gestaccio ai tifosi del Cerignola nel riscaldamento, squalificato il portiere del Foggia Thiam

Il Foggia perde il suo portiere per la gara di ritorno contro il Cerignola. Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Demba Thiam per avere, durante la fase di riscaldamento, tenuto una condotta non corretta in quanto, si

rivolgeva verso la tifoseria avversaria posizionata nel Settore Gradinata Est con un gesto

offensivo nei loro confronti.

Salterà la sfida anche Galo Capomaggio del Cerignola, diffidato e ammonito nella gara di ieri.

