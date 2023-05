Serie D, Nardò e Barletta pronti a dar vita al derby playoff

Quello di domenica sarà un vero e proprio appuntamento con la storia. Il Nardò ospita il Barletta per le semifinali playoff del girone h di Serie D. Il terreno di gioco del “Giovanni Paolo II” vedrà da una parte i granata di mister Ragno, che hanno tenuto vivo il sogno primato fino agli sgoccioli della penultima giornata. A spegnere i sogni di gloria dei neretini, non soltanto il fischio finale di Brindisi-Cavese, ma soprattutto lo stesso Barletta. Nello scontro diretto giocatosi lo scorso 30 aprile al “Puttilli” i padroni di casa riuscirono ad imporsi in rimonta, ribaltando lo 0-2 del primo tempo, chiudendo la contesa sul 3-2. Un successo che diede ai biancorossi la possibilità di accorciare proprio sul Nardò a 90 minuti dal termine della regular season. L’obiettivo di entrambe, in occasione dell’ultima giornata, era chiaramente il miglior posizionamento in ottica playoff. Vincendo 5-2 contro l’Altamura, i salentini riuscirono ad aggiudicarsi il gradino più basso del podio. Inutile, se non per le statistiche, la vittoria esterna del Barletta sul Fasano, con i ragazzi di Farina che hanno chiuso (anche se di misura) alle spalle della formazione allenata da Ragno. Ai playoff si sfideranno dunque due vere outsider di questa stagione e lo faranno sullo stesso terreno di gioco su cui lo scorso 18 dicembre a vincere furono i padroni di casa, grazie ad un gol di Dambros. Numeri alla mano, il Nardò ha segnato di più e subito di meno rispetto al Barletta, che quota 64 punti l’ha raggiunta grazie a 17 vittorie, 13 pareggi ed appena 4 sconfitte. Parliamo dunque della seconda formazione meno battuta dell’intero girone, capace di arrendersi solo contro Gladiator, Martina, Brindisi e (appunto) Nardò. Cinque le sconfitte dei granata, ma solo una di queste è arrivata fra le mura amiche. Solo il Brindisi campione ha espugnato nel corso di questo campionato il Giovanni Paolo II. Il Barletta proverà a fare altrettanto nella gara che può valere una stagione intera sebbene ad avere due risultati su tre saranno i neretini. Fischio d’inizio fissato per le ore 16 di domenica 21 maggio.

