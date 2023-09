Gdf, cambio al Comando di Bari

BARI – Questa mattina, nella Caserma “M.A.V.M. Fin. Luigi Partipilo” delle Fiamme Gialle di Bari, ha avuto luogo, alla presenza del Comandante Regionale Puglia – Generale di Divisione Fabrizio Toscano e di una rappresentanza di militari in servizio, l’avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale Guardia di Finanza del capoluogo di Regione tra il Generale di Brigata Roberto Pennoni e il Generale di Brigata Pasquale Russo.

Il Generale Pennoni assumerà l’incarico di Comandante Regionale della Basilicata dopo quattro anni di intensa attività sul territorio della provincia barese, caratterizzati da un forte impegno nell’azione di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, tra cui in particolare all’attività anticontrabbando di tabacchi lavorati esteri, agli illeciti in materia di spesa pubblica nonché alla lotta alla criminalità economico-finanziaria, al traffico internazionale di stupefacenti.

Gli subentra il Generale Russo, arruolatosi nel Corpo nel 1991 e proveniente dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma ove, dal giugno 2021 all’agosto 2023, ha ricoperto un importante ruolo nell’ambito dello Stato Maggiore.

Nel corso della carriera, ha ricoperto incarichi di Comando, quali quelli di Comandante Provinciale di Modena, del Nucleo Speciale Entrate e di Corso presso l’Accademia di Roma Castelporziano.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp