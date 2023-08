Gallipoli: Spacciatore gambiano arrestato dopo inseguimento

Continuano senza sosta a Gallipoli i controlli straordinari della Polizia, come disposto dal Questore Vincenzo Massimo Modeo.

Tra i vari obiettivi, soprattutto con l’arrivo del Ferragosto, c’è senza dubbio il contrasto allo spaccio di droga a giovani e giovanissimi che, a causa del mix alcol e droga, rischiano di avere serie ripercussioni sulla propria incolumità psico-fisica.

All’alba di lunedì 7 agosto, gli agenti della squadra volante, durante un giro di perlustrazione in Baia Verde, hanno intravisto un giovane extracomunitario. Dopo averlo seguito e osservato, i poliziotto hanno deciso di fermarlo, ma ha tentato di fuggire tra le dune di Baia Verde ingaggiando addirittura una colluttazione con gli stessi agenti.

Nonostante le difficoltà e dopo un lungo inseguimento, l’uomo è stato bloccato. Nel marsupio aveva 5 dosi di cocaina, 7 dosi di marijuana, 7 dosi di hashish e 8 pezzi di ecstasy. Tutto sottoposto a sequestro insieme alle banconote di piccolo taglio per un importo complessivo di 50 euro.

Portato in Commissariato per il fotosegnalamento è emerso che lo spacciatore, un 28enne originario del Gambia, in controlli precedenti aveva fornito numerose e false identità, era irregolare sul territorio nazionale ed era a Gallipoli senza una fissa dimora. Arrestato, è stato condotto in carcere.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp