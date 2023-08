Gallipoli, pattuglie dei Carabinieri in bici nei vicoli del centro storico

GALLIPOLI – Cresce il parco veicoli a disposizione dei Carabinieri, per garantire un costante controllo del territorio ed essere vicini a turisti e cittadini.

Nel pieno rispetto dell’ambiente: avviato a Gallipoli, in piena estate, il servizio “ciclomontato” e l’utilizzo del quadriciclo elettrico, svolto dai Carabinieri di Gallipoli, il nuovo servizio si estende anche a Nardò e Galatina, si tratta di una sperimentazione dei nuovi mezzi in dotazione all’Arma.

Dall’inizio del periodo estivo sono state quotidianamente svolte pattuglie su bici elettriche e Polaris Ranger, che garantiscono una maggiore prossimità, poiché consentono di alternare l’azione di vigilanza dinamica a frequenti soste e soprattutto di transitare anche nei caratteristici ma angusti vicoli dei centri storici e delle aree marine pedonalizzate, spiagge e lungomari. Solo nel centro storico di Gallipoli e nell’area di Baia Verde sono stati effettuati oltre 70 servizi di questo tipo, consentendo di garantire maggiori e frequenti contatti la cittadinanza, turisti ed esercenti e monitorare alcune zone della movida salentina, altrimenti difficilmente raggiungibili.

Il servizio di controllo del territorio tradizionale e non, sarà ancor più pervasivo nelle calde settimane di agosto che attendono la penisola salentina dove i Carabinieri garantiranno sicurezza e vicinanza quotidiana a cittadini, turisti e visitatori, in maniera ancora più efficace e versatile.

