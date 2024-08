Galigani, ‘Cessione del Taranto fallisce per continui cambi di condizioni’

“Il 30 luglio scorso, una società inglese mi ha incaricato di trattare l’acquisto del F.C. Taranto 1927 srl. Tuttavia, durante gli incontri con il team legale designato dalla società venditrice, abbiamo riscontrato continui cambiamenti nelle condizioni di vendita, nonostante sembrasse che un accordo fosse stato raggiunto. Questo comportamento, che abbiamo ritenuto poco corretto, ci ha costretto a cercare soluzioni alternative con pazienza”, scrive su Facebook Vittorio Galigani, ex consulente personale di Massimo Giove.

“Nel frattempo, poiché il tempo stringeva, abbiamo continuato a sviluppare il nostro progetto, individuando un allenatore di alto profilo e stabilendo l’organigramma futuro del club. Tuttavia, all’ultimo incontro del 14 agosto, previsto per la firma del preliminare, ci siamo trovati di fronte a nuove richieste”, aggiunge Galigani.

”Di fronte a questa situazione, ho deciso di ritirare la mia disponibilità, non volendo espormi ulteriormente a brutte figure. Preciso che, parallelamente, la società che rappresento ha già acquisito il titolo di una squadra di categoria Eccellenza in Calabria e ha avviato un sondaggio, con esito positivo, per una squadra di Serie C del Centro Italia. Questo è quanto”, conclude Vittorio Galigani.

