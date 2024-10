Galatina-Barletta 0-0, parlano Tartaglia e De Candia

GALATINA – È il Galatina la prima squadra a stoppare l’inizio devastante del Barletta. In Salento finisce 0-0, un risultato che tutto sommato accontenta entrambi i tecnici.

Pasquale De Candia accetta l’andamento del match e punta l’attenzione sui lati positivi: “Galatina è un campo caldo e gli avversari ci hanno dato filo da torcere, ma quando abbiamo alzato i ritmi siamo stati bravi nell’intensità della manovra. Faccio i complimenti al Galatina per come ha impostato la partita”. Il commento sul cambio di Lobosco e sull’infortunio di Montrone: “Lobosco ha avuto un affaticamento muscolare e anche col cambio siamo rimasti compatti – spiega il tecnico biancorosso – Montrone ha dovuto ricorrere all’intervento dei medici che gli hanno applicato sei punti di sutura alla testa. Sta bene e ci ho parlato, ringrazio lo staff del Galatina per il supporto”.

Graziano Tartaglia si gode l’ottima prestazione dei suoi: “La cattiveria agonistica è l’unica arma per affrontare una corazzata di questo tipo, ho una squadra grintosa che può togliersi delle soddisfazioni. Pensiamo alla salvezza, ma oggi ci godiamo un bel pareggio che ci dà morale e consapevolezza”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author