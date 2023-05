Furti in appartamenti, due arresti nel foggiano

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Giovanni Rotondo, insieme a quelli della Stazione di San Marco in Lamis, hanno arrestato due uomini di San Severo accusati di furto in abitazione, perpetrati nei comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis.

Le indagini sono state condotte dagli militari sotto la costante supervisione e coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, nel periodo compreso tra luglio 2022 e febbraio 2023. Sono state avviate a seguito di alcune denunce di furto presentate dai residenti nei due comuni del Gargano, seguite da un sopralluogo dei Carabinieri.

L’indagine ha permesso di scoprire che i due sospettati agivano durante il giorno, entrando in abitazioni situate all’interno di condomini e rubando denaro, gioielli e oggetti di valore con grande velocità. La refurtiva di molto furti è stata successivamente recuperata dai Carabinieri e riconosciuta dalle vittime.

