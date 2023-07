In piedi davanti all’altare, stretti in un abbraccio con la voce strozzata dal dolore. I genitori del piccolo Dario, morto lo scorso 5 luglio mentre era in spiaggia a Margherita di Savoia, nel corso del funerale che si è svolto questa mattina nella cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia hanno ringraziato l’intera comunità per la vicinanza.



